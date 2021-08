Paskotšil ja Heinal jäi selja taha ilusaid emotsioone pakkunud suvi

Eesti jalgpallikoondis alustas ühiseid treeninguid enam kui paarikümne mängijaga, kellest valdav osa tuleb Eesti klubidest. Välisklubide jalgpallureid on kaheksa. Neist kaks noorimat, 19-aastane Londoni Arsenali väravavaht Karl-Jakob Hein ja 18-aastane Tottenham Hotspuri kaitsja Maksim Paskotši tulid koondise juurde suurepärase suve järel klubi juures. Hein mahtus hiljuti Arsenali koosseisu Inglismaa kõrgliigas.

"Olen seal varemgi pingi peal olnud, aga nimekirjas esimest korda. Oli küll eriline tunne," kinnitas Hein. "Kui midagi oleks [esiväravavahi] Bernd Lenoga juhtunud, oleksin mina saanud oma võimaluse. Olin selleks valmis ja mentaalselt valmistusin mänguks võib-olla veidi teistmoodi."

Paskotši tegi hiljuti Tottenhami eest esindusmeeskonna debüüdi Konverentsiliigas, platsile sai ta ka treeningmängudes ja see kõik tundub uskumatu.

"Kõik need päevad... ma ei ole väga uskunud sellesse. Nii head emotsioonid, eriti see mäng. See näitas mulle, et see töö, mida hooaja eel tegin, rasked treeningud olid seda väärt. Tunne oli ikka väga hea," tõdes Paskotši.

Peatreener Thomas Häberli sõnul jääb septembri koondisemängudest eemale Henrik Ojamaa, kes vajab reietraumast taastumiseks aega. MM-valikturniiri alustati märtsis kaotustega Tšehhile ja Valgevenele, nüüd mängitakse esmalt kodus maailma edetabeli esimese Belgiaga.

"Meil on veel palju mänge ees. Kohtume kõigi alagrupikaaslastega veel vähemalt korra. Võime punkte teenida, aga liigume mäng-mängu kaupa. Nüüd tuleb Belgia ja minul on lootust alati," kinnitas Häberli.

"Nii noorena mängida maailma parimate vastu on tõeline privileeg. Läheme sellele mängule vastu väga hea emotsiooni ja tundega," lisas Hein.