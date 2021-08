Urmas Raag võitis Riia ratsutamise MK-etapi

Takistussõidu MK-etapp peeti pühapäeva pärastlõunal kõrgusel 140-160 cm. Starti asus 29 võistluspaari, kelle esimeseks ülesandeks oli tagada pääs ümberhüpetele. Puhaste paberitega pääses edasi kolm ratsanikku ja hobust ning Raagil ja Van Dammel õnnestus sõita ka ümberhüpped karistuspunktideta ning väga kiire ajaga 42,02 sekundit.

Teise kohaga lõpetas Saudi Araabia sportlane Abdullah Alsharbatly hobusel Quincy 230, läbides ümberhüpped samuti puhtalt, kuid aeglasemalt kui Raag. Kolmanda koha saavutas lätlaste olümpiasportlane Kristaps Neretnieks hobusel Cerosino päeva kiireima ajaga, kuid nelja karistuspunktiga viimaselt takistuselt.

Eesti sportlastest olid auhinnalistel kohtadel veel Gunnar Klettenberg hobustel B Captain Norman (5. koht) ning Esprit du Buisson Z (6. koht), Tiit Kivisild hobusel Haloubet (9. koht), Erik Aedviir hobusel Cahir N (10. koht) ja Kullo Kender hobusel Go For It (11. koht).

Päeva esimestest sõitudest tuli Eestile veel lisaks kaks võitu: noorte hobuste klassi kõrgusel 120/125 cm võitis Hanno Ellermann kuueaastasel Kristallol ja ümberhüpetega 135 cm parkuuri esimene koht kuulus Stanislav Tederile hobusel Shelby.