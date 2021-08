Paskotši registreeriti Tottenhami Konverentsiliiga koosseisu

Kui eelmisel nädalal selgus, et Eesti noormees Maksim Paskotši teenis Tottenhami ridades endale Premier League'iks särginumbri 48, siis Londoni klubi on Paskotši registreerinud ka Konverentsiliiga koosseisu, kus on eestlasel ehk parem võimalus väljakule pääseda, vahendab Soccernet.ee.

Spursi esimene mäng Konverentsiliigas toimub 19. augustil, kui play-off ringi raames kohtutakse portugaallaste Pacos Ferreiraga.

