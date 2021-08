Mägi loodab finaalis teha sujuvama jooksu

Mägi loodab mõistagi teha finaalis oma parima etteaste. "Kõik võiks olla sujuvam ja võib-olla, kui jalg on hea ja kõik alguse pool sujub, siis üks tõkete vahe veel 13 sammuga joosta, et üks samm distantsist vähemaks saada. Ma loodan, et see aitab mind natuke rohkem, et mängu sisse saada ja lõpukiirendus ei peaks nii paaniline olema," ütles Mägi ERR-ile antud intervjuus.

Mägi ja tema tiim on suutnud ta just tiitlivõistlusteks parimasse vormi ajada. "Sellega me oleme praktiliselt iga korda hakkama saanud. Igasugused noorte tiitlivõistlused on karastanud ja andnud seda teavet meile kõigile, kuidas vormi viia ja õigeks ajaks ajastada. Sel hooajal on teisiti see, et meil on natuke abilisi juures. See kindlasti on ka toonud uut värskust ja uut hingamist kõigile," ütles Mägi.

"Suure töö on ära teinud massöör, kellega ma viimased kaks aastat olen koos töötada saanud. Ta on laagrites kaasas käinud. Lihastel on selle üle kindlasti väga hea meel," lisas Mägi.

Mägi jooksis pühapäeval poolfinaalis välja uue Eesti rekordi 48,36. Finaaljooks toimub Eesti aja järgi teisipäeva hommikul kell 6.20.