Rasmus Mägi: päris suur pinge oli peal

Mägi sai enda poolfinaalis ajaga 48,36 teise koha, poolfinaalide kokkuvõttes oli tema aeg üheksas. Varasema Eesti tippmargi 48,40 jooksis Mägi viis aastat tagasi Rio olümpial.

"Andsin endast kõik, et finaali saada. Aega lootsin natuke kiiremat, aga põhiülesanne sai täidetud. Selles mõttes tegin seda, mida vaja," oli 29-aastane Mägi rahul. "See jooks, kuhu ma sattusin, oli päris hea. Teisest küljest, olla kolmandas jooksus ja näha, kuidas päris korralikke aegu paugutatakse, on ka paras praadimine pärast 60 tundi, mis siin peale eeljooksu oli. Selles mõttes kahe otsaga asi, aga ma juba enne sisendasin endale, et liiga palju teiste aegadele ei saa keskenduda, oma asjad on vaja ära teha. Midagi ülemäära ilusat siin polnud, aga põhiülesanne sai täidetud."

Kas finaaliks jäi veel varu ka? "Usun küll. Tänane jooks oli pigem selline pisut närviline ja rahutu. Üks mees kukkus ja oleks peaaegu teise ka maha võtnud, ise panin [Kyron] McMasteriga kätega natuke kokku. Pidevalt kuskil midagi toimus, päris sellist enda jooksu ei saanud joosta. Aga sellegipoolest lahenes lõpus asi normaalselt," arutles Mägi. "Usun, et siin on natuke varu küll, vaadates puhta 400 m aega ja tänast jooksu just rütmi poolest. Eks vaatame selle üle ja loodan, et finaaliks on ka jalg natuke paremas konditsioonis."

"See paus eeljooksu ja poolfinaali vahel läks tavapäratult pikaks, see oli paras praadimine ja päris suur pinge," tunnistas Mägi, kes eeljooksu jooksis reede hommikul. "Arvan, et edasi läheb juba natuke lihtsamaks."

"Pluss pidev ümberhäälestamine iga päev, et üks jooks hommikul, siis õhtul. See kõik nõuab meeletut sisemist tööd, et ennast valmis panna. Selles mõttes on päris pingelised päevad olnud," lisas ta. "Nüüd peab jälle ennast kohandama jooksma hommikul. Ma ei tea ühtegi teist kergejõustikuala, kus eeljooks ja finaal oleks nii pikkadele päevadele laiali venitatud. See fookus, mis olema peab, seda ma mõnda aega küll ei igatse, kui finaal läbi on."

Finaal joostakse teisipäeval Eesti aja järgi kell 6.20. Kuidas enne finaali pea puhanuna hoida? "Oskad soovitada midagi?" naeris Mägi. "Eks peame omavahel hakkama saama. Natuke saab jälgida teiste võistlust, võib-olla lähedastega suhelda. Mingit erilist nippi pole. Aga teisest küljest ei ole ka enam midagi kaotada. Lihtsalt tuleb sellest olukorrast viimast võtma ja valmis olema."

Mida finaalis oodata? "Ega seda ei oska prognoosida, palju eeljooks ja poolfinaal kellelgi teisel välja võttis. Enda näitel julgen öelda, et finaaliks võiks olla parem tunne," mõtiskles Mägi. "Need, kes täna alla 48 jooksid, ei tea, mis jälje see jättis. Eeljooksujärgne päev oli ka minul üllatavalt imelik enesetunne, see kuumus tuleb ilmselt pika vindiga peale. Eks igaüks peab kenasti ära taastuma ja ma loodan, et finaal tuleb võitluslik. Tahaks saada enda jaoks võimalikult sujuva jooksu kätte. Et see kõik oleks võitluslik ja ma oma võimalused ära kasutaks. Sellise flow'ga tahaks kaasa minna ja ma arvan, et see toob piisavalt hea resultaadi."

Kas finaalis jookseb Mägi 48,00 nagu ta eeljooksu järel pakkus? "Pigem siis juba 47,99," vastas ta naerdes.

Poolfinaalide kiireima aja 47,30 jooksis välja suurfavoriit, norralane Karsten Warholm.