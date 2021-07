Mägi: nii lõdvalt ei saa poolfinaali jooksma minna

Rasmus Mägi tuli starti viiendas eeljooksus, mille võitis ameeriklane Benjamin Rai ajaga 48,60. Eestlane oli Rai järel tulemusega 48,73 teine ja tagas koha pühapäevases poolfinaalis. Kokkuvõttes näitas Mägi eeljooksude seitsmendat tulemust.

"Nii lõdvalt ei saa poolfinaali jooksma minna," ütles peale avastarti Mägi ajakirjanikele. "Teisest küljest tuleb seda lõtvust hoida ja aktiivsust juurde panna. Saab poolfinaalis natuke aktiivsem olla ja rohkem rünnata, siis on asjad hästi," avaldas jooksja plaane.

Eesti rekordiomanik tõdes, et kõige olulisem oli esimesele tõkkele oma rütmiga peale saada. "Tagasirge on niikuinii natuke ökonoomsem, kus kiirus on kõige suurem, aga peab kõige vähem pingutama. Kui kuskil sai otseselt kergemini võtta, siis oli see lõpusirge, aga see päris rahulikult võtmise taktika ka polnud," rääkis Mägi rahulikus tempos lõppenud jooksu tagamaadest.

Tänast jooksu võib nimetada ka korralikuks lahti jooksmiseks peale tugevat laagrit. "Trennis tõketega päris kogu aeg läbi ei jookse. Tänane pingutus oli ikkagi tervik – kõik tõkked klappisid, rütm klappis. Seda võib lahtijooksuks nimetada küll."

Tähelepanelik vaataja võis tähele panna Mägi teibitud jalga. Mureks siiski põhjust pole, vaid tegemist on ennetava meetmega. "Paratamatult saab see jalg tõketel rohkem koormust. Võin joosta teibiga, võin joosta teibita, midagi kuskil ei sikuta," ütles 29-aastane Mägi.

Jooksjate taset peab eestlane Rioga üsna sarnaseks. "Võib-olla keskmine tase on pisut kõrgem," hindas eestlane.

"Kui omad asjad ilusti ära teha ja suuta hoida lõtvust ning aktiivsust, siis millegi pärast muretsema ei pea ja kiiremad ajad on veel ees. Väike rooste tuleb eeljooksuga maha ja poolfinaalis on kõik natuke kiirem," võttis Mägi seisu kokku.