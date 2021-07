Mägi olümpiastardi eel: tuleb oma võimalused ära kasutada

Mägile on tegemist juba kolmandate olümpiamängudega ja sarnaselt Rio olümpiaga loodab ta ka Tokyos finaalikoha eest võidelda. "Ma arvan, et kõige olulisem on igas plaanis see üleüldine valmidus ja värskus. Kui seda veel tänasel päeval täiesti ei ole, siis kindlasti järelejäänud tundide või päevade jooksul see saabub," ütles Mägi ERR-ile antud intervjuus.

Sel hooajal on Mägi jooksnud seitsmel korral 400 meetri tõkkejooksu distantsil ja kõik ajad on olnud kiiremad 49 sekundist. Kiireim neist oli isikliku rekordi lähedane tulemus 48,49." Senise hooaja käiguga võib olla pigem kenasti rahul. Ükski nendest jooksudest ei tulnud liiga raskelt. Pigem oli olemas ühtlane ja hea stabiilsus. Erinevates tingimustes suhteliselt sarnased ajad. See kindlasti loob eelduse, et tiitlivõistlustel, kui kogu olustik on erinev, siis on lihtsam ka endast veel paremaid aegu välja pigistada," kommenteeris Mägi.

400 meetri tõkkejooksjatel tuleb Tokyos joosta eri aegadel. Eeljooksud toimuvad hommikul, poolfinaalid õhtul ja finaal taas hommikul. "Hooaja jooksul on jookse olnud erinevaid. Mõni on olnud õhtul, teine pigem varalõunal. Eelkõige oleme ikkagi treeninud ja valmistunud sellises rütmis, et olla esmalt valmis hommikul ehk siis eeljooksuks, sest eeljooks on küllaltki hommikusel ajal. Õhtused jooksud on lihtsamad, nende pärast eraldi muretsema või valmistuma ei pea. See häälestatus toimub päeva jooksul. Esimene eesmärk on olla 30. juuli hommikul ärkvel ja värske," arutles Mägi.

Rio olümpiamängude finaalikogemus ja kuues koht lisavad Mägile kindlust. "Olümpiamängude finaalikogemus on miski, mida isegi teistelt tiitlivõistlustelt ei saa. See on erilisem, suurem ja mastaapsem. Hea, et see on Riost olemas. Teisest küljest, täna me oleme Tokyos ja sellest on ikkagi viis aastat möödas. Tuleb anda oma võimalus Tokyole, ise oma võimalused ära kasutada ja ma usun, et siis asjad laabuvad," ütles Mägi.