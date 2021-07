Jefimova: vinge, et kõik nii kiiresti ujuvad!

Kui 100 meetri rinnuliujumises teenis ta välja poolfinaalikoha ja lõpetas kokkuvõttes 16. kohal, siis 200 meetri rinnuliujumise distants oli noorukese Jefimova jaoks märksa keerulisem. Sellest hoolimata tegi ta südika ujumise ja jäi isiklikule ja Eesti rekordile alla sekundiga.

"200 rinnuliujumisega ma võin rahule jääda, sest ma läksin vabalt ujuma. Närvi ka sees ei olnud. Ma vaatasin, et tuleb, mis tuleb. Ma arvan, et ei tulnud ka väga halba tulemust. Ma ei plaaninudki saada poolfinaali, sest juba eelujumises ujuti nii kiireid aegu. See oli nii vinge, et kõik nii kiiresti ujuvad. Ma lihtsalt loksusin seal teiste kõrval," ütles Jefimova ERR-ile antud intervjuus.

Jefimova sõnul on olümpialt tulevikuks palju kaasa võtta. "Ei pea nii palju enne starti muretsema, nagu ma poolfinaalis tegin. Peab minema ja tegema, võtma seda nagu tavalist võistlust. Peab harjuma kellaajaga. Järgmisel olümpial Pariisis ei ole nii suurt ajavahe. Siin kindlasti pluss kuus tundi on väga palju. Hommikused finaalid on ikka jube, ei ole üldse harjunud nendega," ütles Jefimova.

Selleks, et järgmisel olümpial veelgi paremini esineda, tuleb Jefimova sõnul kõvasti edasi treenida. "Ma arvan, et peab lihtsalt rohkem trenni tegema. Peab jälgima rohkem toitumist ja treenimist. Tegema kõike korralikult ja tahtma ise seda medalit võita," arvas Jefimova.

Jefimova tulemused on tema vanust arvestades juba praegu väga muljetavaldavad ja kaugele ei jää ka maailma absoluutne tipp. "Võib-olla mu isiklikuga võrreldes ei ole ma tõesti kaugel, aga kogu aeg ei suuda oma isiklikku ujuda. Ja ka vaimselt peab selle jaoks päris tugev olema," arutles Jefimova.