Igor Dudarev siirdus Tammekast Malta kõrgliigasse

Tartu Tammeka teatas teisipäeval, et keskkaitsja Igor Dudarev on sõlminud lepingu ja siirdub järgmisest hooajast Malta kõrgliigaklubisse Gudja United.

Sillamäel sündinud Venemaa kodakondsusega Dudarev esindas Tammekat pooleteise hooaja jooksul 35 Premium liiga mängus ja lõi nendes kuus väravat (neist neli penaltid). Varem esindas ta kõrgliigas Sillamäe Kalevit ja Tallinna Levadiat, vahendas Soccernet.ee.

"Tammeka on väga hea meeskond ja organisatsioon, heade töötajatega. Suur tänu meeskonnakaaslastele ja klubi juhtkonnale, et sain olla osa Tammekast. Aitäh kõigile, kes tulid mängudele meeskonda toetama, see on suureks toeks ja tähtis, mida alati tundsime. Püsige sama kokkuhoidlikud alati ja edu Tammekale! Aitäh!" kommenteeris Dudarev Tammeka sotsiaalmeedia vahendusel.

Gudja United sai eelmisel hooajal Malta kõrgliigas 11. koha.