Aarna ja Raadik leppisid Soome meistriliigas viigiga

Aland United rabeles kaks korda kaotusseisust välja, aga võidupunkte kätte ei saanud. Aarna mängis algusest lõpuni, algkoosseisu kuulunud Raadik vahetati välja 60. minutil.

Aland United asub kümne naiskonna konkurentsis 24 punktiga teisel kohal, kaotades KuPS-ile nelja punktiga. Seejuures on Aland pidanud mängu rohkem kui KuPS. Alandiga on sama palju punkte kogunud kolmandal kohal olev TiPS, kes on aga pidanud kaks mängu vähem.