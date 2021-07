Inglismaa jalgpalliliit sai fännide käitumise eest 30 000 eurot trahvi

Televaatajatele oli nähtav, kuidas Inglismaa võiduvärava eel näidati publiku seast Schmeichelile laseriga silmadesse. Kuigi Taani väravavaht tõrjus Harry Kane'i penalti, põrkas pall kohe Kane'i jalale ja Inglismaa võitis lisaajal 2:1.

England have been charged by UEFA after Kasper Schmeichel was targeted with a laser whilst trying to save Harry Kane's penalty.



UEFA alustas Inglismaa vastu distsiplinaarseid protseduure juba neljapäeval ja lisaks laseriga segamisele sai Inglismaa jalgpalliliit veel karistada fännide käitumise eest rahvushümnide ajal ning areenil ilutulestiku laskmise eest.

Inglismaa fännid hüüdsid Taani hümni mängimise ajal vahele, sama probleem esines Wembley staadionil ka siis, kui Inglismaa kaheksandikfinaalis Saksamaa 2:0 alistas.

Suurbritannia peaministri Boris Johnsoni kommunikatsioonibüroost öeldi, et fännid ei tohiks hümnidele vahele segada. "Me tahame, et fännid oleksid toetavad ja lugupidavad. UEFA uurib seda, see on nende asi, aga see ei ole midagi, mida me näha tahame," teatas büroo neljapäeval.

Inglismaa kohtub pühapäeva õhtul kell 22.00 Euroopa meistrivõistluste finaalis Itaaliaga, kohtumine toimub samuti Londonis Wembley staadionil. Ülekannet mängust näeb ETV-s ja ERR-i spordiportaalis.