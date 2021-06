Ratasepp läheb taas võimete piire kompama: 60 päevaga 60 triatloni

Oma senistest raskeima katsumuse teeb ultrasportlane Rait Ratasepp Kanaari saartel Fuerteventuras, kus tal õnnestus kaks aastat tagasi 40-kordse triatloniga ületada nii isiklik kui ka kehtiv maailmarekord. Ka sel aastal on eesmärk püstitada uus maailmarekord.

"Põhiline on ikkagi see, et võimalikult kiiresti päev õhtusse saada. Loodetavasti esimeses pooles, kui keha alles kohaneb, võivad need ajad jääda üle 11 tunni, teises pooles loodetavasti juba alla 11 tunni ja siis uuesti kiiresti taastuma, et hommikul uuesti valmis olla," rääkis Ratasepp intervjuus ERR-ile.

Varasemalt 20- ja 40-kordse triatloni läbinud Ratasepp alustab endale korraldatud 60-kordse ultratriatloniga 5. oktoobril. Ettevalmistused on hoos ning seekord loodab sportlane varasemaid vigu mõningate muudatusega heastada.

"Ma arvan, et kõige suurem muutus ongi see, et ma lähen varem kohale, ma lasen kliimaga kohaneda. Oktoobri alguses on seal oodata 40 lähedale temperatuuri, on hea, kui ma olen sellega kohanenud," sõnas Ratasepp.

Lisaks spordi nautimisele on tal soov ka midagi enda kohta õppida.

"Kui varasemalt on 20- või 40-kordse ajal viimased neli-viis päeva alati raskemaks läinud, tahan näha, kas see on vaimne või äkki õnnestub mul seekord 60 teha ikkagi niimoodi, et lõpp ei tule nii raskelt kui varasemalt," sõnas ultrasportlane.

Enne põhikatsumust osaleb Ratasepp ka Ironmani triatlonil Tallinnas. 60-päevase katsumusega Hispaanias loodab ta finišeerida 3. detsembril.