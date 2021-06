Eesti naiste korvpallikoondise liider liitub Hispaania kõrgliigaklubiga

24-aastane Kadri-Ann Lass õppis ja mängis aastatel 2015-19 ookeani taga Duquesne'i ülikoolis. Euroopasse naastes alustas Lass profikorvpallurina Poola kõrgliigas Krakowi Wisla naiskonnas ning astus seejärel sammu edasi, liitudes tugeva Ungari tiimi Györiga, vahendab Korvpall24.ee

Ungari liiga pronksmedali kaela saanud eestlanna jaoks polnud hooaeg individuaalses plaanis kõige õnnestunum, kuna mänguaeg kuivas kohati päris kokku.

Bembibre platseerus möödunud hooajal 16 naiskonna hulgas 14. kohale. 30 mänguga võideti kaheksa kohtumist, play-off'i koht jäi viie võidu kaugusele.

"Ta pole üldsusele tuntud mängija, kuid omab rahvusvahelist kogemust ja on oma kodumaal üks parimatest. Tegemist on mitmekülgse mängijaga, kes suudab tegutseda positsioonidel neli ja viis. Ta on võimeline toimetama nii nägu kui selg ees korvi poole ning ta suudab ka kaugelt viskeid tabada," iseloomustas klubi peatreener Pepe Vazquez eestlannat klubi kodulehe vahendusel.

"Olen võistkonnamängija. Mu eesmärk on see, et kõik mängiksime individuaalselt edukalt ja teeksime sama ka koos. Eelistan enim kaitsetööle rõhku panna ja loodetavasti suudan seeläbi naiskonda aidata. Töötan selle nimel, et võidaksime palju mänge. Olen põnevil, et oma kolmandal hooajal Euroopasse naastes saabusin Hispaaniasse," rääkis Lass.

