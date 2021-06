Selgus Inglismaa lõplik koondis EM-finaalturniiriks

Võrreldes esialgse valikuga jäi kõrvale seitse mängijat: Mason Greenwood vigastuse tõttu ning lisaks Jesse Lingard, Aaron Ramsdale, Ben White, Ben Godfrey, James Ward-Prowse ja Ollie Watkins.

Lõplik koosseis tähendab, et potentsiaalseid debütante turniirile ei võeta. "Ma arvan, et iga valik on raske, sest meil on siin riigis palju talendikaid mängijaid," kommenteeris peatreener Gareth Southgate.

"Kõige raskem on see, kui pole võimalik võtta mängijaid, kes on meiega olnud eelmistes kohtumistes ja on head professionaalid, nii et ma tean, milline pettumus see neile hetkel on, et nad ei saa suurturniirile."

Väravavahid: Dean Henderson (Man Utd), Sam Johnstone (West Brom), Jordan Pickford (Everton).

Kaitsjad: John Stones (Man City), Luke Shaw (Man Utd), Harry Maguire (Man Utd), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Kyle Walker (Man City), Tyrone Mings (Aston Villa), Reece James (Chelsea), Conor Coady (Wolves), Ben Chilwell (Chelsea), Kieran Trippier (Madridi Atletico).

Poolkaitsjad: Mason Mount (Chelsea), Declan Rice (West Ham), Jordan Henderson (Liverpool), Jude Bellingham (Dortmundi Borussia), Kalvin Phillips (Leeds).

Ründajad: Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Man Utd), Raheem Sterling (Man City), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Phil Foden (Man City), Jack Grealish (Aston Villa), Jadon Sancho (Dortmundi Borussia), Bukayo Saka (Arsenal).

EM-finaalturniiril kuulub Inglismaa D-alagruppi, kus tuleb kohtuda Horvaatia, Šotimaa ja Tšehhiga. Meeskond saab kõik mängud pidada kodusel Wembley staadionil.