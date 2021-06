Inglismaa koondise peatreener polnud rahul oma poolkaitsja käitumisega

Henderson, kes mängis esimest korda alates veebruarist, sekkus Rumeenia vastu mängu teiseks poolajaks. Kui 78. minutil teenis Dominic Calvert-Lewin penalti, otsustas Liverpooli kapten vastu peatreeneri ootusi, et läheb ise seda lööma. 30- aastane inglane eksis penaltilöögil ja pärast mängu langes mees inglise meedia kriitika alla, sest teatas intervjuus, et on mööda löönud ka tähtsamaid penalteid.

"Me eeldasime, et Dominic lööb selle penalti ja ma arvasin, et Henderson teeb kindlaks, et Dominic saab seda lüüa," oli Southgate nõutu.

Hoolimata ühest penaltieksimusest õnnestus Inglismaal siiski teise penalti toel Rumeenia alistada. Penaltipunktilt oli täpne Marcus Rashford.

Inglismaa alustab EM-finaalturniiri 13. juunil Horvaatia vastu.