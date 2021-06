Maguire liitus Inglismaa koondisega vahetult enne EM-i

Maguire pidas oma viimase kohtumise 9. mail, kui tema koduklubi kohtus Aston Villaga. 28-aastane mängija liitus koondisega eelmisel nädalal, kuid ühtegi treeningut kuni neljapäevani ta kaasa ei teinud.

Inglismaa koondise peatreener Gareth Southgate'i valitud 26 mängija seas on lisaks Maguire'ile vigastusest paranemas ka Liverpooli kapten Jordan Henderson. Nii Maguire'i kui ka Hendersoni Euroopa meistrivõistlustel mängimine on jätkuvalt kahtluse all, sest Inglismaa peab oma esimese mängu Horvaatia vastu juba pühapäeval.

Inglismaa jalgpallikoondis pidas pühapäeval Rumeeniaga maha sõpruskohtumise, mille Inglismaa ka võitis seisuga 1:0. Henderson viibis platsil teise poolaja, samal ajal kui Maguire on täielikult taastusravile ja jõutreeningutele keskendunud.

Peatreener Southgate'i sõnul annavad Maguire ja Henderson koondisele kogemust juurde ning on noortele mängijatele eeskujuks.

Inglismaa kuulub D-alagruppi koos Horvaatia, Šotimaa ja Tšehhiga.