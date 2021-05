Rootsi alistas kaotusseisust britid ja säilitas edasipääsulootuse

Rootsi jäi Liam Kirki seitsmenda minuti väravast kaotusseisu, kuid avakolmandik lõppes Marcus Sörenseni tabamuse järel viigiliselt.

Teisel perioodil viis Jonathan Pudas Rootsi juhtima, Mario Kempe suurendas 32. minutil edu kaheväravaliseks ning vormistas seitse ja pool minutit enne lõpusireeni rootslastele 4:1 võidu.

Tähtis võit tähendab, et nelja vooru järel A-grupis viimasel kohal olnud Rootsil on jätkuvalt võimalus edasi pääseda. Nii Venemaa, Šveits kui Slovakkia on nelja mänguga kogunud üheksa punkti, rootslastel on neljandana kuus punkti. Neile järgnevad viie silmaga Tšehhi ja Taani.

Rootsit ootab samas ees kaks keerulist mängu, kui vastamisi minnakse nii Venemaa kui Slovakkiaga. Omavaheline mäng Šveitsi vastu võideti sealjuures 7:0.