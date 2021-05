FC Flora pääses Meistrite liigas asetatud meeskondade hulka

Nädalavahetusel Euroopas toimunud mängudega sai selgeks, et Tallinna FC Flora jalgpalliklubi on Meistrite liiga esimeses eelringis asetatud meeskondade seas.

Asetuse saamine tähendab seda, et Flora väldib teisi asetatud meeskondi, kes üldiselt on palju tugevamad. Nende seas näiteks Zagrebi Dinamo (Horvaatia), kellele eelmisel aastal Euroopa liiga play-off'is 1:3 alla jäädi, Malmö (Rootsi), Razgradi Ludogrets (Bulgaaria), Cluj (Rumeenia), Varssavi Legia (Poola) ja Budapesti Ferencvaros (Ungari), kellega jaanuaris mänginud Eesti koondis pidi tunnistama vastaste 1:0 paremust. Tõsi, koondise tuumik koosnes just Flora palluritest.

Flora vastaseks võib tulla 17 klubi, kellest kümme on praeguseks teada. Need võistkonnad on Hamrun Spartans (Malta), Banja Luka Boarc (Bosnia ja Hertsegoviina), Mura (Sloveenia), Bodö/Glimt (Norra), Reykjaviki Valur (Island), Connoh's Quay (Wales), Shamrock Rovers (Iirimaa), Bakuu Neftši (Aserbaidžaan) ja HJK (Soome).

Flora on viimastel aastatel näidanud head minekut ja teenis tänu sellele ka asetatud meeskonna staatuse. 2019. aastal alistati Niši Radnicki (Serbia) ning hakati visalt vastu Frankfurti Eintrachtile (Saksamaa), kellele jäädi mõlemas mängus alla 1:2. Eelmisel aastal alistati Reykjaviki KR (Island) ja Florianast (Malta) ning jõuti välja Euroopa liiga play-offi.