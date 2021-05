Flora võidukas seeria Transi vastu sai jätku

Kolmapäevase kohtumise avavärava lõi 19. minutil vanameister Konstantin Vassiljev, kes realiseeris mõnelt meetrilt Sergei Zenjovi söödu. Mängu lõpuminutitel läks Narva viigiväravat jahtima ja nõnda pääses 86. minutil võõrustajate kaitseliini taha jooksma Henrik Ojamaa, kes vormistas ühtlasi lõppskoori.

Flora on nüüd Narva Transi vastu võitnud juba kümme järjestikust kohtumist. Viimati jäi Flora piirilinna klubi vastu võiduta 2019. aasta mais, mil A. Le Coq Arenal lepiti 2:2 viiki.

Ainsa Premium liiga meeskonnana kaotuseta jätkav Flora on üheksa matšiga kogunud 23 punkti, mis asetab nad tabelis kolmandale kohale. 31 punktiga on liidriks Levadia, kellele järgneb 27 silma kogunud Paide, mõlemad on Florast mänginud neli kohtumist enam. Narva on 17 punktiga kuues.

