Paidest laenule läinud Sanneh teenis kutse Gambia koondisesse

Treeninglaagri raames peab Gambia koondis kaks sõprusmängu - 5. juunil on nende vastaseks Komoorid, 11. juunil Kosovo. Sannehi näol on tegu potentsiaalse debütandiga, kes on küll ühes mängus esindanud kodumaa U20 koondist, kuid A-koondise eest veel platsile pääsenud ei ole, vahendab Soccernet.ee.

2019. aasta alguses Paidega liitunud Sanneh jõudis Eestis mängida kaks aastat ning siirdus möödunud talvel laenulepingu alusel Tšehhi kõrgliigaklubisse Ostrava Banik. Seal veedetud aja jooksul on ta platsile pääsenud viies liigamängus, laenuleping kestab 1. juulini.

