Kirss võiduväravast: noore poisina olen neid lööke Pärnu rannas harjutanud

"Mõned päevad tagasi oli üks kohtumine, kus üks poolaeg ebaõnnestus nagu seda ka Paide vastu - mäletatavasti järgmise mängu aga võitsime. Lisamotivatsiooni andis see, et mäng käis karika peale ja Florat pole ammu keegi võitnud. Fantastiline meie poolt," kommenteeris Levadia kapten Brent Lepistu pärast mängu ERR-ile.

"Hindan meeskondlikku hingestatust ja energiat. Iga mees nii kaitses kui ründes näitas, et tahavad seda mängu võita. Positiivsust tekitas ka see, et mängisime oma mängu. Täna tähistame, aga hommikul unustame juba ära. Liiga läheb edasi ja seal on vaja Floraga asjad ära klaarida."

Levadia võiduvärava lõi efektse käärlöögiga Robert Kirss.

"Olen kindlasti mõne efektse värava veel löönud, aga see on kindlasti kõige magusam. Noore poisina olen võibolla Pärnu rannas neid lööke harjutanud, aga viimasel ajal mitte," rääkis Kirss.

"Väga ootasime ja tahtsime seda karikat võita. Seda oli ka väljakul näha, et kõik panid maksimumi välja. Olime ühtsem võistkond täna ja see tõigi võidu."

Flora kapten Konstantin Vassiljevi hinnangul oli tegemist tasavägise lahinguga.

"Ma arvan, et oli finaali vääriline mäng. Kaks võrdset võistkonda mängisid omavahel. Meil olid omad võimalused, aga ei löönud ja lasime endale lüüa nurgalöögist. Teadsime, et nad tulevad topeltenergiaga, allahindlust ei olnud. Vahel tuleb kaotust ka tunnistada," lausus Vassiljev.