Levadia tuli kümnendat korda Eesti karikavõitjaks

Tasavägise kohtumise ainus värav sündis 70. minutil, kui nurgalöögi järgses olukorras saatis efektse käärlöögiga palli Flora võrku Robert Kirss.

Levadiale on tegemist meeskonna ajaloo kümnenda karikavõiduga. Viimati triumfeeris Levadia 2018. aastal, kui samuti alistati Flora 1:0. Ühtlasi lõpetas Levadia Flora vastu seitsmemängulise võiduta seeria, viimati alistati suurrivaalid kaks aastat tagasi.

14. korda klubi ajaloos karikafinaalis mänginud valitsev Eesti meister Flora on nüüd kaotanud kuus finaali. Kuldmedalid on kaela saadud kaheksal korral.

Eelvaade:

Kui laupäevane Tallinna derbi ehk Flora ja Levadia vastasseis peetakse ajaloos juba 113. korda, siis karikafinaalis on need kaks klubi vastamisi alles kolmandat korda. Siiani on mõlemal korral (2010 ja 2018) karika pea kohale tõstnud Levadia.

Käesoleval hooajal on Premium liigas mängitud juba kahel korral. Aprilli lõpus tegid Tallinna meeskonnad väravateta viigi, kolm päeva tagasi võitis Flora 4:2. Viimati suutis FCI Levadia derbist kolme punktiga lahkuda kaks aastat tagasi.

Levadia treener Vladimir Vassiljev: "FCI Levadia pole ammu trofeed võitnud ja lõpuks avaneb meil selleks hea võimalus. Karikafinaalis ootab FC Flora, kelle vastu on alati põnev mängida. Äsjases derbis näitasime teisel poolajal oma kvaliteeti, võtame sellest eeskuju ja alustame punktist, kus kolmapäeval lõpetasime, läheme karikafinaalile vastu positiivse noodi pealt. Meil on viimane mäng analüüsitud, järeldused tehtud ning kindel taktikaline plaan paigas, seega oleme finaaliks valmis. Anname endast nii palju kui suudame, et võita hooaja esimene trofee!"

Levadia mängija Brent Lepistu: "Üks mäng, üks karikas, kaks Eesti parimat meeskonda. Tõotab tulla tavalisest vägevam laupäev! Meie oleme lahinguks valmis!"

Flora treener Joel Indermitte: "Karikafinaal on alati eriline sündmus ja pidupäev kõigi jaoks. Finaali vastaseks Levadia ja suur vastasseis. Viimases mängus suutsime teha väga hea partii ning tulemuse, kuid teame, et laupäevane mäng on hoopis teine. Tahame teha kõik selleks, et mängu lõppedes tõsta karikas enda peakohale."

Flora mängija Rauno Sappinen: "Ootame suure põnevusega järjekordset karikafinaali. Et saavutada võit ja tõsta karikas pea kohale on vaja asetada malenupud õigesti nii taktikaliselt kui ka mentaalset. Olen kindel, et me seda suudame!"