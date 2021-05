Messi suur sõber liitub FC Barcelonaga

Agüero on viimastel aastatel olnud kimpus vigastustega ning Manchesteris selgelt algkoosseisust välja langenud. Sel hooajal on 32-aastane argentiinlane kõigi sarjade peale mänginud vaid 11 kohtumises ning löönud neli väravat. Kokku on Agüero aga City kasuks löönud kümne hooajaga 258 väravat.

Messi ja Agüero on sõbrad juba alates 2005. aastast, kui nad U20 noormeeste MM-finaalturniiril ühes toas elasid. Koos tuldi tol aastal ka maailmameistriks ja kolm aastat hiljem võideti Pekingi olümpiamängudel samuti kuldmedal. Argentina täiskasvanute koondisega küll tiitleri võidetud pole, kuid aastate jooksul on koos mängitud omajagu.

Samas võib Messi klubist lahkuda enne, kui kamraad Hispaaniasse jõuab, sest tema leping Kataloonia meeskonnaga lõppeb sel suvel. Messi soovis klubi vahetada juba mullu ning lepingupikendusest veel juttu pole olnud.

Agüero läbib lähipäevadel meditsiinilise ülevaatuse. Barcelonaga liitub argentiinlane kaheaastase lepingu alusel.