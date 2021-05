Sakslasest maailmameister lõpetab hooaja järel karjääri

Karjääri tippaegadel Real Madridis ja Torino Juventuses veetnud, alates veebruari algusest Berliini Herthat esindav Sami Khedira teatas täna sotsialmeedias, et lõpetab selle hooaja järel oma sportlaskarjääri.

Hertha lõpetab oma Bundesliga hooaja laupäeval võõrsil Hoffenheimi vastu ning Khedira sõnul jääb see tema karjääri viimaseks mänguks. "Pärast laupäevast mängu on käes aeg jätta hüvasti. Mul on olnud suur au kogeda kõiki neid hetki koos teiega," pöördus ta toetajate poole.

"Aitäh kõikidele fännidele, meeskonnakaaslastele, treeneritele ja loomulikult minu perele ja sõpradele, vahendab Soccernet.ee 2014. aasta maailmameistrivõistluste võitja sõnu.

34-aastane sakslane siirdus kasvatajaklubist Stuttgartist Reali 2010. aasta suvel, kust ta viis aastat hiljem omakorda Juventusega liitus. Torinost lahkuski ta alles käimasoleva kalendriaasta alguses, kui liitus Herthaga. Saksamaa koondist esindas ta aastail 2009-2018 77 mängus ning lõi seitse väravat.

Khedira karjääri viimane mäng toimub laupäeval Eesti aja järgi kell 16.30, kui Hertha kohtub Hoffenheimiga.