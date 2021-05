Täismängu teinud eestlannad aitasid Aland Unitedi vägeva võiduni

Mullu riigi parimaks kroonitud Aland ei ole tänavust hooaega sama edukalt alustanud: esimese viie matši sees on teenitud üks viigipunkt ning korra jäädi alla tabelirivaal TiPS-ile. Täna jätkati aga taas tšempionitele kohaselt ehk uustulnuk HPS-ile löödi 67. minutiga viis väravat. Kuigi vastased said ühe ka tagasi löödud, siis suures plaanis see midagi ei muutnud, vahendab Soccernet.ee.

Vastavalt kümnendat ja neljandat hooaega Alandis pallivad Raadik ja Aarna tegid taaskord täismängu. Kui ründajana palliv Aarna on tänavu löönud juba kolm väravat, siis korduvalt kaptenipaela kandnud Raadik pole seni veel ühegi liigamängu algkoosseisust välja jäänud.