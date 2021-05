Levadia kapten: tahame sel aastal ka Euroopas tegusid teha

Levadia jättis oma väravad hilja peale, pealinna klubi viisid finaali Bogdan Vaštšuki tabamused 79. ja 90. minutil.

"Tuli väga raskelt," kinnitas ERR-ile Levadia kapten Brent Lepistu. "Esimesed soojad ilmad, poistel ei ole keha ehk valmis, on poolfinaal ja nemad [vastased] tahavad võita sama palju kui meie. Üldjoontes tegime väga hea mängu, kaitses ei andnud neile eriti võimalusi. Ise tekitasime palju võimalusi, kahjuks ei löönud ära kuni 79. minutini. Lõpp hea, kõik hea."

Lisaks pääsule finaali tagas Levadia ühtlasi koha eurosarjas ja see rõõmutab Lepistut eriti. "See on üks asi, mida me sellelt aastalt ootame: peale Eesti meistritiitli ja karikavõistluste võitmise ka Euroopas tegusid teha. See oli meile kindlasti väga oluline, oluline nii mängijatele kui klubile," lisas meeskonna kapten.

Levadia vastaseks järgmisel laupäeval toimuvas finaalis on kauaaegne rivaal FC Flora, kes oli teisipäeval Sergei Zenjovi ja Rauno Sappineni väravate toel 2:1 üle Narva Transist.