Rooba: olen suutnud meeskonda aidata, aga pean lööma rohkem väravaid

Tšerepovets on kümnest mängust võitnud viis ja asub läänekonverentsis üheksandal kohal. Samas on viimase nädalaga saadud tabelisse kolm võitu järjest, ühes neist võidumängudest jõudis väravani ka Rooba.

Septembri alguses esimese Eesti hokimängijana KHL-is jääle pääsenud Rooba sõnul oleks hooaja algus võinud olla resultatiivsem, aga uue, Soome liigaga võrreldes märksa kõrgema tasemega liigaga harjumine võtab aega.

"Kindlasti oodatakse minult endiselt väravaid," rääkis Rooba intervjuus Vikerraadiole. "Kaks väravat kümne mänguga on kindlasti vähe. Me oleme meeskonnana ka väga vähe väravaid löönud, mängime kaitsest lähtuvat hokit ja see tähendab, et võimalusi väravaid lüüa on selgelt vähem. Arvan, et minu mäng ei koosne ainult väravate löömistest, olen suutnud meeskonnale tuua oma teisi tugevusi ja aidata tiimi muude asjadega. Vähemalt praegu pole veel kuulnud treenerilt otseseid etteheiteid, aga fakt on, et tulemusi peab tulevikus juhtuma rohkem. Oma mängu analüüsides olen jõudnud järeldusele, et väravavõimalusi on olnud piisavalt ja väravaid võiks olla rohkem; küsimus on viimistlemises ja kerges õnnes."

"Mu seis on täiesti okei. Uus liiga, uus tase: natuke on vaja aega kohanemiseks, aga üldiselt näen, et olen võimeline enamaks," kinnitas Rooba.

"Ehk järgmise 10-20 mänguga mu statistika paraneb. Selgelt astusin karjääris sammu järgmisele tasemele, millest olin pikalt unistanud ning kuhu ükski teine Eesti hokimängija pole veel jõudnud. See on suurepärane koht oma arengus veel edasi minna, aga see ei tule niisama mängides, vaid eeldab ka kainet mõistust ja suurt töömäära. Olen asjadega õigel teel, nüüd tuleb tööd jätkata, endasse uskuda ja usun, et hooaja lõpus olen kindlasti parem hokimängija kui olin hooaja alguses."

Rooba sõnul tegi ta enne Severstaliga liitumist põhjalikult eeltööd. "Olen seda liigat aastaid jälginud ja üpris hästi kursis sellega, mis siin toimub. Otseselt ei saa öelda, et miski oleks mind üllatanud," rääkis ta.

"Positiivse poole pealt võib-olla see, et Venemaale tulles on ikkagi mingisugune kartus, et kui hästi kõik toimib: mängijate igapäev, reisimine, vahendid. Pean tunnistama, et kõik on olnud positiivne üllatus, kõik toimib väga hästi, rajatised on tipptasemel. Tegemist on väga kõrgetasemelise, füüsiliselt ja vaimselt palju nõudva sarjaga."

Severstal kohtub kolmapäeval KHL-i raames Riia Dinamoga.