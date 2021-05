Käsipallikoondise kapten: oleksime tahtnud kahte võitu, aga suund on õige

"Alustasime esimesel poolajal enda kohta suhteliselt normaalselt," rääkis ERR-ile Kaspar Lees. "Tulime mängule sajaprotsendilise valmistumisega ja suutsime esimese poolaja esimese poole ka nii püsida. Siis panidki nad enda võimsuse maksma, mängisime ikkagi ühe maailma parima tiimi vastu. Rünnakute kiirus, kaitse tugevus: sealt hakkas lagunema ja vahe ka suurenema."

"Nii mõnigi mees oli teisel poolajal silmnähtavalt tühi. Positiivse poole pealt võib samas öelda, et midagi sisse ei jäetud, kõik jäeti platsile. Vastaste pikk ja sügav pink tõi kogu aeg võimsust peale ja nemad end tagasi ei hoidnud," lisas Lees.

"Kokkuvõtte on positiivne," sõnas koondise kapten Martin Johannson valiksarja kohta üldiselt. "Kõige valusam mäng on eelmine Austria vastu. Täna suutsime mängu siseneda palju energilisemalt. Tahtsime kõik endast välja panna, olenemata sellest, mis vead sisse tulevad. Kokkuvõttes: ühe võidu saime, oleksime tahtnud teist ka, aga suund on õige."

"Tahan uskuda küll, et järgmises tsüklis oleme progressi läbi teinud ja sellest tsüklist omad õppetunnid kätte saanud. Tegelikult läks valiksari kuni eelmise mänguni ülesmäge, oli näha progressi ja seda, et süsteem kinnistub," lisas kapten.