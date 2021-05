Bramanis: koondises ei taha keegi musta tööd teha

Käsipallikoondis lõpetas pühapäeval EM-valiksarja, kui kaotas võõrsil 20:35 Rio olümpiapronksile Saksamaale. Eesti sai oma grupis ühe võiduga viimase ehk neljanda koha, Saksamaa võitis kõik kuus matši.

"Positiivse külje pealt võib välja tuua Karl Toomi tugeva esilekerkimise. See, milliseid mänge Toom Eesti koondises tegi: võib julgelt öelda, et see on maailmatase," rääkis endine koondislane ja rahvusmeeskonna peatreener.

Mis eristab Bramanise arvates Eesti käsipalli maailma tippudest? "Keegi ei taha musta tööd teha! Seda põhjust koondisest otsida pole õige, peaks vaatama kaugemale. Me õpetame oma noori väravaid viskama, me kõik tahame väravaid visata, aga et väravat visata, on vaja musta tööd teha. Kui räägime meeskonnamängust, on väljakul keskmängija, kes peab tegema musta tööd sisemistele, [Dener] Jaanimaale, [Mati] Patrailile, Toomile, et neile viskepositsioon tekitada. Seda ma selles tsüklis ei näinud, seda musta töö tegijat meil ei olnud," arvas Bramanis.

Kas koondis toetub liialt oma kõige nimekamatele mängijatele? "On tekkinud selline mulje, et meie ootused välismaalt tulnud mängijatele on väga kõrged, ootame neilt liidrirolli. Oma klubides nad aga selles rollis ei ole. Eesti koondises neile keegi musta tööd ei tee ja me küsime, miks nad väravaid ei viska. Mängupilt kaob ära, me ei tohi ootusi liiga kõrgele ajada ja peame mängima kui üks meeskond," sõnas Bramanis.

Kuigi koondis lõpetas valiksarja kuuest mängust saadud ühe võiduga, otsustas alaliit peatreeneri Thomas Sivertssoniga lepingut pikendada ja rootslane jätkab meeskonna eesotsas vähemalt 2023. aasta suveni.

"Kindlasti oli see õige otsus, et pärast sellist natuke ebaõnnestunud tsüklit peatreenerit ei vallandatud," kinnitas Bramanis. "Tööd tuleb teha edasi. Mulle tundub aga, et meil on pingil ka treener Martin Noodla. Rootsi treenerid ei kasuta tema potentsiaali ära, sest Noodla tunneb meie mängijaid kõige paremini. Mulle tundub, et see lüli ei toimi, Sivertsson peaks Noodlat rohkem ära kasutama," arvas endine koondislane.