Paskotši kandis Tottenhami liigamängus kaptenipaela

18-aastane keskkaitsja tegi teisipäevases mängus kaasa kõik 90 minutit, aga 17. minutil juhtima läinud kodumeeskond pidi lõpuks leppima 1:1 viigiga.

Tottenhami U-18 võistkond on noorte Premier League'i lõunadivisjonis üheksa võidu, seitsme viigi ja kolme kaotusega viiendal kohal. Tabelijuhtiks on Crystal Palace, kes on 21 mänguga kogunud 47 punkti.

Paskotši on Tottenhami noori esindanud 16 liigamängus ja neis löönud viis väravat, meeskonnakaaslastest on enamat suutnud vaid ründajad Dane Scarlett ja Roshaun Mathurin.