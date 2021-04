Inter liigub Itaalias meistritiitli suunas

Romelu Lukaku viis kümnendal minutil Interi juhtima ja 67. minutil kasvatas eduseisu Lautaro Martinez. Sassuolo ainsa tabamuse lõi viis minutit enne lõppu Hamed Traore.

Inter on võitnud nüüd kõrgliigas kümme kohtumist järjest ja edu teisel kohal asuva AC Milani ees kasvas 11 punktile. Ühtlasi on meeskond lõpetamas Torino Juventuse pikka eduseeriat, sest teine Põhja-Itaalia klubi on võitnud üheksa meistritiitlit järjest.

Juventus on tosina punkti kaugusel kolmas. Kolmapäeval oldi kodus üle Napolist 2:1 (13. Cristiano Ronaldo, 73. Paulo Dybala - 90. pen Lorenzo Insigne).

Tabelitipp: 1. Inter 71 punkti (29 mängust), 2. AC Milan 60 (29), 3. Juventus 59 (29), 4. Atalanta 58 (29), 5. Napoli 56 (29), 6. Lazio 52 (28), 7. AS Roma 51 (29), 8. Verona 41 (29), ..., 18. Cagliari 22 (29).