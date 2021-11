Kuus vehklemisliidu juhatuse liiget astuvad tagasi

ERR-i spordiportaal avaldab vehklemisliidu pressiteate täies mahus:

Kolmapäevasel vehklemisliidu juhatuse koosolekul esitas üks juhatuse liige avalduse Eesti Vehklemisliidu presidendi ja juhatuse liikmete umbusaldamiseks. Avalduse oli allkirjastanud seitse Eesti Vehklemisliidu liikmesklubi (Tartu Spordiselts "Kalev", VK Rünnak, SBSK Draakon, VK En Garde, Kaitsejõudude SK, VK Musketär ja Irina Embrichi vehklemisklubi IREM).

Vehklemisliidus on 11 klubi ja seitsme klubi arvamus on selge enamus, mis näitab, et meie tööga ei olda rahul. Ala huvides ei ole mõistlik oodata veel nädal, et alles siis protsessiga jätkata. Arvestades eeltoodut astume tagasi, siis on võimalus klubide esindajatel alustada läbirääkimisi leidmaks Eesti Vehklemisliidule uus ja parem juhatus.

"Millegi vastu olla on väga lihtne, võrreldes sellega, et pakkuda välja lahendus, mis võiks paremini teenida eesti vehklemise huve. Ma eeldan, et inimestel, kes selle avalduse tegid, on see kõik läbi mõeldud ja lahendus olemas. Kui ei ole, siis õnnestus neil mõneks ajaks segadust külvata ja ehk on see segadus siis kellelegi kasulik," sõnas Paal.

Soovin tänada kõiki koostööpartnereid ja vehklejaid, kes pühendunult spordiala harrastajate arenguks eeldusi loovad. Soovime teile indu sellel teel!