Tartu Maastikumaratoni virtuaaljooks tõi spordiradadele üle 3500 inimese

"Tahtsime sellel aastal lisaks virtuaaljooksule midagi uut ja huvitavat juurde pakkuda ning nüüd saame kinnitada, et individuaaljooksu mõte kandis vilja. Osalejad rääkisid, et põnev oli uudne SI-ajavõtupulga lahendus, lisaks sai vahelduseks rajal ka teisi inimesi näha ning stardinumbri peale panna," selgitab maastikumaratoni peakorraldaja Indrek Kelk.

Individuaaljooksust võttis osa ka jooksufanatt Mart Einasto, kes läbis 42 km. "Ta on raskel ajal parim lahendus sellele võistluste näljale, mis ilmselt jooksjaid praegu on tabanud. Et ikkagi natukene hommikul on liblikad kõhus ja see tunne on erilisem ja rada on maha märgitud ning kohtab ka teisi, mida virtuaaljooksu puhul ei pruugi üldse juhtuda," nendib ta.

1. aprillist - 16. maini kestnud maastikumaratonil sai virtuaaljooksu puhul valida maratoni, poolmaratoni ning 10 ja 5 km distantside vahel, lisaks said spordisõbrad osaleda maratoni kombol ehk läbida 42 km osade kaupa.

Kokku osales virtuaaljooksul 1310 inimest. Individuaaljooksul oli valikus samuti neli distantsi ning sellest võttis osa 608 inimest. Virtuaalse lastejooksu läbis 1588 väikest spordisõpra, mis teeb 643 last rohkem, kui eelmisel aastal.

Tartu Maratoni Kuubiku hooaja kolmanda etapina on kavas Tartu Rattaralli virtuaalsõit, kust saab osa võtta 6. juunini. Sügisesed Kuubiku üritused, Tartu Rulluisumaratoni, Tartu Rattamaratoni ning Tartu Linnamaratoni, loodavad korraldajad viia ellu juba tavaprogrammi alusel.