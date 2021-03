Wenger: jalgpalli MM peaks toimuma iga kahe aasta tagant

Prantslase sõnul ei ole praegune nelja aasta pikkune paus maailmameistrivõistluste vahel mängijate jaoks õiglane. "MM-i meeskondade koosseise vaadates on keskmiseks vanuseks 27-28. Et järgmisel MM-il osaledes on need mängijad 32-33, on väga vähe võimalusi turniir võita," rääkis Wenger intervjuus beIN-ile.

"Seepärast peaksime ehk MM-i korraldama iga kahe aasta tagant. Lööme muud paralleelsed võistlused välja ja korraldame ainult turniire, mis omavad tõelist tähendust," rääkis varem UEFA Rahvuste liigat kritiseerinud Wenger.

"Üheks lahenduseks on valikmängude komplekteerimine. Selle asemel, et mänge pidada oktoobris, novembris, septembris, märtsis ja juunis, võiks valikmängud grupeerida ühte või kahte kuusse - siis saaks mängijad ülejäänud aja pühendada klubidele," lisas prantslane.

Wengeri sõnul vajavad mängijad aasta jooksul kindlat puhkepausi. "Vaadates, milliseid füüsilisi ressursse mängijad tänapäeval kasutavad, peavad nad saama neli nädalat täielikku puhkust," tõdes endine Arsenali loots.

71-aastane Wenger oli aastatel 1996-2018 Londoni Arsenali peatreeneriks, praegu töötab ta FIFA-s globaalse jalgpalli arendusjuhina. Tema haldusalasse kuuluvad suhted jalgpallireeglite eest vastutava organisatsiooni IFAB-iga, treenerite programmid ja FIFA korraldavate turniiride mängude tehniline analüüs. Ühtlasi on ta lähedane FIFA presidendi Gianni Infantinoga.