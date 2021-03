Vigastatud Lewandowski peab Meistrite liiga veerandfinaali vahele jätma

Sellel hooajal hiilgavas hoos olnud Lewandowski vigastas Poola pühapäevases MM-valikmängus Andorra vastu parema jala põlvesidemeid ja peab Bayerni sõnul väljakutelt eemale jääma umbes kuuks ajaks.

See tähendab, et Lewandowski ei saa Saksamaa klubi aidata Meistrite liiga veerandfinaalis Pariisi Saint-Germaini vastu. Mulluste finalistide mängud tänavuses veerandfinaalis toimuvad 7. ja 13. aprillil. Samuti jääb Poola tähel vahele laupäevane ülitähtis liigamäng tabelis teisel kohal oleva RB Leipzigiga.

PSG brasiillasest täht Neymar naasis üle-eelmisel pühapäeval Lyoni vastu pikalt vigastuspausilt, samas tuleb Prantsusmaalt uudiseid, et keskväljamootor Marco Verratti on vigastanud reielihast ja tema osalemine mängudes Bayerni vastu on kahtluse all.

Lewandowski tegi skoori viimases kümnes kohtumises ja kostitas ka Andorrat enne vigastust kahe tabamusega, kõigi sarjade peale on poolakas oma viimase 23 mänguga löönud koguni 30 väravat.