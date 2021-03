Lillekülas Sportland Arenal peetud kohtumise ainus värav sündis 52. minutil, kui jala sai valgeks Premium liiga eelmise hooaja parim väravakütt Rauno Sappinen.

FC Florale on tegemist klubi 11. Superkarika võiduga. Ühtlasi võideti Superkarikas teist aastat järjest, mullu oldi 2:0 parem Narva Transist.

Enne mängu:

Flora oli mullu muljetavaldavas hoos, kui võideti Superkarikas, Evald Tipneri karikas ning kindla edumaaga Premium liiga. Vägeva sammu edasi astus Paide Linnameeskond, kes tegi debüüdi eurosarjas ja jõudis esmakordselt Premium liigas medalikohale ning sai kaela hõbemedalid.

Mängueelsed kommentaarid:

Flora abitreener Joel Indermitte: "Aeg lendab, käes juba hooaja algus ja võimalik mängida Superkarika peale. Sellised mängud on alati erilised ning võimalus tugeva Paidega kohe hooaja esimene tiitel välja jagada on põnev. Kindlasti on tulemas hea mäng, kuid mängu lõppedes tahame karika pea kohale tõsta just meie."

Flora keskkaitsja Märten Kuusk: "Hooaja algus on lõpuks kätte jõudnud ja enne seda on kohe võimalus võita üks karikas. Meeskond on valmis raskeks lahinguks ning anname endast kõik, et mäng võita."

Paide abitreener Indrek Zelinski: "Hea on hooaega alustada finaaliga ja seda Eesti ühe parima meeskonna ja valitseva meistri vastu. Oleme vaatamata sunnitud pausile saanud teha korraliku ettevalmistuse ja läheme Superkarikafinaali mängima kõrge motiveerituse ja hea emotsiooniga. Ega's midagi, lükkame hooaja käima!"

Paide poolkaitsja Siim Luts: "Aasta esimene mõõduvõtt ja kohe karika peale. Treenerite poolt on juhised antud, meie ülesanne on need võimalikult hästi väljakul realiseerida. Superkarikaga koju on kindlasti selle aasta esimene eesmärk!"

Mängu kohtunik on Karl Koppel, keda abistavad Riivo Stolts ja Raul Kaivoja. Neljas kohtunik on Toomas Nõmmiste.

Mäng algab kell 19 ja peetakse pealtvaatajateta. Matšist teeb otseülekande Soccernet.ee.