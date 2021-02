Marseille sai ühe päevaga uue peatreeneri ja presidendi

60-aastase Sampaoli suureks eeskujuks on endine Marseille'i peatreener Marcelo Bielsa, väljaspool Argentinat on ta peamiselt tuntud oma kodumaa ja Tšiili rahvuskoondiste endise juhendajana.

"Mulle on kogu elu räägitud, et Marseille on kirg. Et Velodrome [Marseille'i kodustaadion] süttib tuledesse, kui võistkond väljakule astub. Marseille on rahva klubi ja tunnen end selles vaimsuses ära. Me ei peida end - me hakkame mängima. Kui selle pakkumise sain, unistasin linnas pidutsemisest. Maailmas on rahulikke ja intensiivseid kohti ning mina tahan olla viimastes," sõnas Sampaoli.

Samal päeval teatas klubi omanik Frank McCourt, et on ametist eemaldanud senise presidendi Jacques Henri Eyraud' ning asendanud ta siiani jalgpallioperatsioonide pealikuks olnud Pablo Longoriaga.

Marseille'i jaoks on viimane kuu ka jalgpalli silmas pidades olnud intensiivne, jaanuari viimastel päevadel tungis sadakond pürotehnikat kasutanud ultrafänni klubi treeningbaasi ja seetõttu lükati edasi liigamäng Rennes'i vastu. Veidi hiljem astus tagasi peatreener Andre Vilas-Boas.