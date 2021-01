Marseille'i liigamäng jäeti treeningkeskusesse tunginud ultrate tõttu ära

"Paarsada ultragrupeeringute liiget tungisid jõudu ja vägivalda kasutades Commanderie' treeningkeskusesse. See on õigustamatu vägivallaakt, mis pani seal viibinud inimeste - töötajate ja mängijate - elud ohtu," teatas klubi, lisades, et kahjud ulatuvad sadadesse tuhandetesse eurodesse.

Ultrad kasutasid ka pürotehnikat ja üks rakett tabas võistkonna kaitsjat Alvaro Gonzalezt selga. Gonzalez kinnitas hiljem L'Equipe'ile, et temaga on kõik korras. Intsidendiga tegelemiseks kutsuti välja märulipolitsei.

Marseille'i ultrad on pikalt rahulolematud olnud viimased neli aastat klubi presidendiks olnud Jacques-Henri Eyraudiga. Kaks nädalat tagasi väisas Eyraud pärast meeskonna kaotust tabeli põhjas virelevale Nimesile võistkonna treeningut ja süüdistas mängijaid väheses motiveerituses, samuti on ta mitmel puhul olnud erimeelsustel peatreeneri Andre Vilas-Boasega. Portugallane vihjas reedel, et lahkub ilmselt suvel klubist.

Marseille on koduliigas kaotanud kolm viimast kohtumist ja tabelis langenud seitsmendale kohale.