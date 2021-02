Silla all hiirega kohtunud Talihärm: muud põnevat öelda ei ole

ERR-i reporter Tarmo Tiisler ootas Talihärmalt sõidu järel põnevat kommentaari. "Mul on üks hästi põnev asi öelda. Nii, kui stardist ära läksin, siis silla all vaatasin, et mingi must asi liigub edasi-tagasi. Vaatasin, et hiir! Hiir jooksis! Muud põnevat öelda ei ole," lausus Talihärm naerdes finiši järel ERR-ile.

Oma sõitu ja laskmist pidas ta suureks pettumuseks. Mõlemas tiirus jäi üles kaks märki. "Aga ma arvan, et teame, millest need ajad võisid sellised tulla," lisas eestlanna.

Teist vahetust sõitnud Kalev Ermits tunnistas samuti, et oli rajal aeglane. "Tegelikult läks juba esimesel ringil raskeks. Kohe pakuti hea rong, mille taga sõita, aga ei püsinud absoluutselt. Oli üks pikem 7,5 kilomeetrit. Päris raske oli endalegi."

Avavahetust sõitnud Rene Zahkna sõnul rikkus viimaste päevade sulailm raja kvaliteedi. "See, et lund sajab, pole midagi uut, aga rada ise - kuna eelmised päevad on olnud hästi kõva sula - on tasakaaluga üpris suur võitlemine pluss on varasematel päevadel kõvad augud löödud. Kepp läheb iga ring kümme korda kuskilt läbi."

"Mitte kõige kvaliteetsem või tipptasemel rada, aga see on ilma pärast," lausus Zahkna. "Kui läheb külmemaks, siis läheb asi paremaks."