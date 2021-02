Kuuendana startinud 25-aastane rootslane läbis mõlemad tiirud puhaste paberitega ja edestas hõbemedali võitnud, samuti puhtalt lasknud prantslast Simon Desthieux'd 11,2 sekundiga. Pronksi teenis viimase kaasmaalane Emilien Jacquelin (1; +12,9).

Üllatuslikult jäid Norra laskesuusatajad reedel medalitelt välja. Johannes Thingnes Bö eksis juba lamadestiirus kahel korral ja sõitis finišiks vahe küll 22,5 sekundi peale, kuid see ei andnud enamat viiendast kohast. Tema ees tuli neljandaks Johannes Dale (1; +22,4).

Eestlaste parimana sai Rene Zahkna mõlemas tiirus kõik märgid maha ja kaotas finišis karjääri esimese MM-kulla võitnud Ponsiluomale 1.48,2. See tagas talle ka koha pühapäevases jälitussõidus.

Meeste sprindisõidus on üles antud 104 nime, nende seas ka kolm eestlast. Esimese sportlasena pääseb rajale Kalev Ermits; Rene Zahkna ja Raido Ränkeli stardinumbrid on vastavalt 61. ja 90.

Mullusel MM-il Anterselvas võidutses meeste sprindis venelane Aleksandr Loginov. MK-sarjas on aga sel hooajal edu saatnud vaid norralasi: kolmel korral on sprindis võidutsenud Johannes Thingnes Bö, üks võit on kirjas Tarjei Böl, Johannes Dalel ja Sturla Holm Lägreidil.