Eduri koduklubi lõi viimases kontrollmängus kolm väravat

Edur sekkus vahetusest 81. minutil, kui seis oli veel 2:1. Tuleval esmaspäeval jätkub Etari jaoks liigahooaeg, kui võõrsil on vastaseks tabeliliider Razgradi Ludogorets, kirjutab Soccernet.ee.

Hetkel viimasel positsioonil paikneva Etari meeskonnaga liitus 24. jaanuaril abitreenerina endine Manchester Unitedi ründaja Dimitar Berbatov (40), kes jagab 48 tabamusega Bulgaaria koondise ajaloo parima väravaküti kohta. Ta hakkas juhendama Etari ründajaid ja alustas seeläbi oma treenerikarjääri.

Peatreener Aleksandar Tomaš sõnas AFP-le, et Berbatov "töötab tasuta, et omandada kogemusi, mida ta vajab." Kas just tänu Berbatovi näpunäidetele või mitte, aga Etar lõi nüüd Jantrale sama palju väravaid kui eelmise kolme treeningmänguga kokku.

Loe rohkem Soccernet.ee-st.