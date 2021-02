Bulgaaria valitseja lõi Eduri klubile kuus, Rumeenia ründeäss üksinda neli

Ludogorets on enda klubi ajaloos võitnud üheksa Bulgaaria meistritiitlit ja need kõik on tulnud järjest viimasel üheksal hooajal. Ka tänavu ollakse kindlad liidrid, sest 17 mängust on võidetud 13, viigistatud kolm ja kaotatud üks, kirjutab Soccernet.ee.

Kui suveräänne valitseja kohtub kodus liigatabeli viimasega, siis võib eeldada ühepoolset kohtumist ja nii ka läks. Kuuest väravast koguni neli kirjutati 34-aastase Rumeenia koondislase Claudiu Keseru arvele, kes oma riigi eest löönud 40 mänguga 13 väravat. Edur seekord Etari koosseisu ei kuulunud.

Kui kõigil meeskondadel on peetud 17 kohtumist, siis juhib Ludogorets Sofia CSKA ees liigat kuue punktiga. Etar kaotab eelviimasel kohal olevale Sofia Slaviale ühe punktiga.

