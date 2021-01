Mängu alguses kümnekesi jäänud Real kaotas tabeli keskmikule

Matši kaheksandal minutil avanes Levante ründaja Sergio Leon kiire sprindiga Reali kaitseliini taha ja kukkus pärast kokkupõrget Eder Militaoga veidi karistusalast väljaspool. Et brasiillane oli viimane Leoni ja Reali väravavahti Thibaut Courtois'd lahutanud mängija, näitas peakohtunik David Jimenez talle punast kaarti ja nii pidi tiitlikaitsja üle 80 minuti kümnekesi mängima.

Vaid neli minutit hiljem läks kodumeeskond Marco Asensio värava järel küll juhtima, aga Jose Luis Moralese 32. ja Rogeri 78. minuti tabamused tõid Levantele siiski kolm tähtsat punkti. 64. minutil jättis Roger realiseerimata ka penalti.

Real on tabelis 20 mängust kogutud 40 punktiga teisel kohal, liidril Atleticol on seitse punkti enam ja varuks võtta ka kaks vähem peetud kohtumist. Kolmandaks tõusis laupäeval 2:0 Eibari alistanud Sevilla, Levante on 26 punktiga üheksas.