Võidulainel jätkav Atletico suurendas tabelitipus edumaad

Kohtumist võõrustanud Atletico jäi küll 11. mänguminutil 0:1 kaotusseisu, kui skoori avas Valencia mängumees Uros Racic, ent Joao Felix viigistas kümmekond minutit hiljem seisu. Teisel poolajal skoorisid Madridi meeskonna eest Luis Suarez ja Angel Correa.

Võidulisa teenis pühapäeval ka FC Barcelona, kes alistas võõrsil liigatabeli eelviimase meeskonna Elche 2:0. Külaliste eest said jala valgeks Frenkie de Jong ja Ricard Puig.

Liigatabelis on liider Madridi Atleticol 18 mängust kirjas 47 punkti. Linnarivaal Real on 40 punktiga teine, olles seejuures pidanud ühe kohtumise enam. Samuti 19 mängu pidanud Barcelona kaotab liidrile kümne punktiga ja on kolmas.

Teised tulemused:

Osasuna – Granada 3:1

Celta Vigo – Eibar 1:1