Pikast talveunest äratatud naiste jäähokikoondis loodab sõprade abile

Sellel hooajal lööb naiste hokiliigas kaasa neli võistkonda. "Eelmisel hooajal oli viis naiskonda, sellel hooajal otsustasid kaks naiskonda seoses koroonaolukorraga ühineda. Võib-olla järgmisel on jälle viis või isegi kuus naiskonda, sest on näha olnud, et üks naiskond harjutab Tallinnas veel. Kogub populaarsust," rääkis Eesti naiste hoki olukorrast ERR-ile Talvak.

"Loodan siiralt, et see talv näitab, kus võiks veel olla huvi hoki vastu. Looduslikke jääväljakuid on tehtud Pärnus ja Rakveres - julgustan kõiki naisi proovima. See võib meeldima hakata!"

Naistele valmistavad peavalu pakutavad trenniajad, sest paremad võimalused avanevad arusaadavalt noortele. "Kuna harrastajate hokiklubisid on päris hoogsalt juurde tekkinud, ei ole pakutavad ajad kõige paremad. Kui järgmisel päeval peab tööle minema, on õhtul kell 23 päris keeruline. Loodame väga, et jäähallide tekkimine jõuab ka huvile järgi," sõnas Talvak.

12-aastase vahe järel tuli hiljuti taas kokku Eesti naiste jäähokikoondis. "Hakkasime seda ette valmistama juba eelmise aasta alguses. Eesmärk oli tagasi tulla MM-sarja, mis pidi toimuma selle aasta märtsis. Kahjuks see jäeti seekord ära, aga järgmine aasta pandeemia loodetavasti raugeb ja ehk on see meil järgmine aasta võimalik."

Kokkumängu loodetakse harjutada naiste Balti liigas. "Balti liiga oligi üheks oluliseks ettevalmistavaks sammuks, et koondis õpiks koos mängima," selgitas Talvak. "Oleme jääl olnud üksteisele vastased, nüüd peame õppima koos toimima. Balti liiga annaks selle jaoks suurepärase võimaluse. Arvan, et see tekitaks naiskonnas õige vaimsuse."

Pole suur saladus, et naiste koondiste jaoks on rahastus igaveseks proovikiviks. "Kui kellelgi on soovi naistele hoogu anda, siis Hooandja keskkonnas saab meid veel kaks nädalat toetada. Rahalise panuse kasutame suures osas Balti liiga mängude rahastamiseks, samuti valmib naiste hokikoondise tagasitulekust dokumentaalfilm," kutsus Talvak üles.

Toeta Eesti hokinaisi SIIN.