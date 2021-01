Viljandi Fuuriate mängija: kõik uued tulijad paneme kohe võistlema ka

Rahvusnaiskonna mängijatest suuresti koosnev Everest-Grizzlyz pani jõude vahekorra paika juba avakolmandikuga ja võitis Viljandis sealsed Fellin Fuuriad kohtumise lõpuks 6:1 ülekaaluga.

"Ma arvan, et mängisime paremini kui eelmine kord. Meil olid ka eelmisel nädalal vastasteks Viljandi Fellin Fuuriad ja tänane seis oli veidi parem, et me võitsime 6:1, eelmine nädal oli 5:2," rääkis HC Everest-Grizzlyz mängija Veronika Tiganik intervjuus ERR-ile. "Tegime viisikutes muudatusi ja arvan, et asi toimis. Kuulasime treenereid ja andsime endast maksimumi."

Everest-Grizzlys on pidanud naiste hokiliigas sel hooajal nüüd kuus mängu ja võitnud neist neli ning teinud kaks viiki. Naiskond on kogunud kümme punkti ja juhib meistrivõistlusi. Koroonaviiruse tõttu on mängude kalender olnud heitlik ja seetõttu pole veel leitud meisterlikku kokkumängu.

"Meil oli siin vahepeal mängudes päris pikk paus just koroona tõttu. Kui me eelmisel hooajal olime harjunud mängima põhimõtteliselt igal nädalavahetusel ühe mängu, siis siin oli üks mäng üks kord kuus ja siis oli 1,5 kuud vahet ja siis jälle. Ei ole kuidagi harjunud. Meil on veel pool hooaega ees ja usun, et saame veel paremaks," jätkas Tiganik.

Kokkumängus on ruumi ka seetõttu, et tiim koosneb sel hooajal kahe klubi Kohtla-Järve Everesti ja Tallinna Grizzlyde mängijatest, mis tähendas omakorda seda, et Viljandi vastas mängis mitme viisiku täis koondislasi.

"Esimene kolmandik oli päris keeruline ja me ei teadnud veel täpselt, et kus olla ja mida teha. Teine ja kolmas kolmandik oli juba aga päris hea, et siis me lasime ainult ühe värava mõlemal kolmandikul sisse, et suutsime juba päris võrdselt mängida," rääkis HK Fellin Fuuriad mängija Kristi Seppa. "Põhimõtteliselt oli meil ikkagi vastas mitmekordne Eesti meister pluss siis Grizzlyd veel juures. Üks tugevamaid vastaseid, kes üldse olla saab. Nendega ongi väga-väga raske mängida."

Kodujääl mänginud Viljandi Fuuriatel, kes tegutsevad alles neljandat hooaega, on konkurentidega raske võrdselt mängida, sest täis kolme viisikut naiskonnal veel pole ja mängu pannakse ka väga väikse võistluskogemusega naised.

"Meil käib tavaliselt trennis 10-15 tüdrukut," jätkas Seppa. "Me alati ootame noori tüdrukuid juurde. Praegu meil poiste ja laste trennides käivad mõned väiksed tüdrukud, aga nendel läheb veel aega kuni nad nii suureks saavad, et saavad naiste trenni tulla. Ootame igas vanuses naisi juurde, sest hoki on väga lahe."

"Praegu ongi see, et kõik, kes meil uued on, et kui vähegi tublid on, siis paneme nad kõik mängu," jätkas Seppa. "Meil pole midagi kaotada, on ainult võita. Ega muud moodi mängukogemust ei saagi, kui päris mängudel. Ainult trenniga sa mängukogemust treenida ei saa."

Kaheksast seni peetud mängust on Viljandi naised võitnud ühe ja teinud ühe viigi.