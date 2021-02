Roosa Panter alistas tabelitippude heitluses taas lähikonkurendi

Naiste jäähoki meistrivõistluste liidrid pidasid hooaja seitsmenda mängu. Liiga liider HC Roosa Panter võitis otsustava kolmanda kolmandiku väravast (viskas Edith Pärnik) 1:0 Everest-Grizzlyz tiimi.

"Tänasele mängule annan loomulikult 5+ hindeks. Täitsime seda, mida treener palus ja kõik tegid oma tööd, mida tegema pidid. Ja kui sa võidad oma mängu, siis ei saa ju nuriseda mitte millegi üle," ütles HC Roosa Panter mängija Diana Kaareste intervjuus ERR-ile.

Everest-Grizzlyz mängija Veronika Tiganik lisas: "Tänasele mängule annan enda tiimi poolt tugeva nelja. Tean, et kõik andsid endast parima, aga natukene jäi puudu.. Ütleme nii, et alati saab paremini. Mõlemad tiimid on üsna võrdsed ja mõlemal tiimil oli üsna palju võimalusi."

See oli suuresti Eesti koondise mängijatest koosneva kahe naiskonna kolmas omavaheline liigamäng sel hooajal. Esimene lõppes 1:1 viigiga ja eelmise võitis samuti napi 1:0 eduga Roosa Panter.

"Põhimõtteliselt olid sarnased mängud. See mäng oli natukene puhtam, sest ei olnud nii palju karistusi. Eelmisel mängul mängisime väga palju vähemuses, täna saime rohkem viiekesi mängida, aga üldjoontes oli ikka enam-vähem sama mäng," lisas Kaareste.

Liigatabelis on Roosal Pantril kirjas kuus võitu ja üks viik, Everestil neli võitu, üks viik ja kaks kaotust.