Tobreluts Zahkna esimestest punktidest: see annab talle positiivse tõuke

"Eks see annab Renele positiivse tõuke. Kasutas oma trumbid täna ära ning üks trahv on tänastes oludes hästi lastud," arutles Eesti koondise peatreener Indrek Tobreluts võistlusjärgses kommentaaris ERR-ile.

Zahkna eksis lasketiirus vaid ühel korral, kaotust võitjale kogunes kokkuvõttes üle nelja minuti. "Vahetult enne starti muutis tuul suunda ja õnneks jõudsin info Renele edasi anda. Rene reageeris, tegi parandused ning selle ühe vea puhul väliseid tegureid ei olnud. Ilmselt ta enda näpuviga."

"Suusasõidus võttis ta rahuliku alguse. Kui siin tempoga üle panna, on ka lasketiirus väga keeruline lasta. Tähtis oli tiirude hästi hakkama saada ja viimast ringi sõitis väga korralikult," lisas Tobreluts.

Zahknaga sisuliselt vastupidise sõidu tegi 78. koha saanud Kalev Ermits, kes suusarajal näitas küll head kiirust, ent eksis lastes koguni kuuel korral.

"Täna oli selge, et keegi ei saanud sellistes oludes, mis võistlustel valitsesid, peale lasta. Lihtsalt paar parandust jäi väheks. Ta (Kalev Ermits - toim.) küll reageeris, aga siiski paar lasku ääre peale ja esimese kahe tiiruga kaks ja kaks ja sealt enam suurde mängu enam ei tule. Lõpus küll kogus end, aga mitte piisavalt palju."

"Sõit on kõige alus ja ta on näidanud, et suudab ka lasta. See on tal selline ebastabiilne, aga selles osas tuleb keskenduda ja võimalikult hästi teha. MM-ini palju aega jäänud ei ole ja siin enam ümber viimasel hetkel ei õpi. Loodame, et suudab end paremini tiirus realiseerida ja kiirus säilib."

Kolmanda eestlasena stardis olnud Robert Heldna tegi viis möödalasku ja sai protokolli 87. tulemuse (+9.01,6).

"See 20 km on üks kole pikk distants ja täna sai see minust võitu. Laskmine ei olnud ka midagi sellest, millega rahul saaks olla. Kõige kõvemate vastu jääb veel rammu puudu, muud siin ilmselt ei olegi," lausus Heldna.

Laupäeval on Anterselva MK-etapil kavas naiste 12,5 km ühisstardist sõit ja meeste 4x7,5 km teatesõit. Eestlased on võistlustules vaid teatesõidus, kus rajale tulevad Rene Zahkna, Kalev Ermits, Robert Heldna ja Raido Ränkel.