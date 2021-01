Talihärm: hea meel, et lõpuks tulid nii sõitmine kui laskmine korraga välja

Talihärm eksis lasketiirudes kahel korral ning kaotas finišis võistluse võitnud Lisa Theresa Hauserile (1; 42.29,3) kahe minuti ja 52,3 sekundiga. "Mul on hea meel, et lõpuks tuli korralik sõit. Mul on olnud helgeid hetki nii sõidus kui laskmises, aga täna tulid mõlemad enam-vähem välja. Laskmises olin ebareaalselt aeglane, aga see oli ka taktika," rääkis Talihärm intervjuus ERR-ile.

"Mul ei olnud peaaegu ühtki kohta rajal, mis oleks minu sõidustiilile väga hea. Mulle meeldivad pikemad järsemad tõusud, siin on aga lauge ja rulliv rada," jätkas Talihärm. "Aga suusad olid täna väga head. Määrdemeestele suured pluss-sõnad."

Lasketiirus kulus Talihärmal kokku 2.38,4, mis andis vastavas pingereas 88. tulemuse. Kõige kiiremini lasi kanadalanna Megan Bankes (1.36,5). "Mul oli siin trennides päris palju laskmisega probleeme ja täna oli vaja minna kindla peale, ei olnud mõtet kiirustama hakata ja arvan, et see tasus ära. Täna pidi nii tegema," ütles Talihärm, kes tunnistas, et viimase ringi muutis tihenenud lumesadu raskemaks. "Tundsin, et mul ei olnud ees enam kedagi. Muidu oli mul ees kaks-kolm inimest, kes lükkasid jälje puhtaks, aga viimasel enam polnud ja eks see ka mõjutas."

"Arvan, et mul on palju võistluseid olnud, mis on mulle hea. Olen igal aastal olnud pigem hooaja lõpus parem kui alguses ja loodan, et läheb sel aastal ka enesetunne veel paremaks," lisas Talihärm, pidades silmas kolme nädala pärast algavat MM-i.