Tobreluts Tomingase hooajast: on hea, kui sportasel on suured eesmärgid

Saksamaal Oberhofis peetud MK-etapil jõudis Tomingas esimest korda ühisstardiga sõitu, ehkki sealsed olud olid talle väga keerulised. "Profiil on raske. Esimesel tõusul oli tõusumeetreid üle 40 ja ajaliselt see tõus oli naistele pea kaks minutit pikk. Pea poole pikem kui tavaliselt naiste võistlustel. Tuuli tõusutehnika ei ole väga ökonoomne ja ilmselt see avaldus mõju. Tuuli enda seisund ei ole ka ilmselt päris see, mis oli Kontiolahtis esimestel etappidel. Peale jõule seisund läks natuke kehvemaks ja raskel rajal see avaldus natuke tugevamini," selgitas Tobreluts intervjuus ERR-ile.

Mida saab teha selleks, et MM-iks seisund taas tipptasemel oleks? "Küsimusi on alati rohkem kui vastuseid ja võistluste vahel väga palju muuta pole võimalik. Tuleb võistelda ja võistluste vahel taastuda. Peale Anterselva MK-etappi tuleb esimene nädal taastava iseloomuga ja siis anname viimase lihvi MM-iks. See periood on suhteliselt lühike ja väga suuri muutusi esile kutsuda on keeruline, aga ma arvan et Tuuli samm-sammult läheb paremaks. Eesti meistrivõistlustel tundis ta end veel kehvemini ja ta on väikeste sammudega paremuse poole liikumas. MM-iks on ehk samas seisus kui detsembri alguses."

Kuivõrd palju on Tomingase edu teda mõjutanud? "Inimesena ta muutunud ei ole. Loomulikult on iga sportlase eesmärk aasta-aastalt areneda ja selles mõttes on see asjade loogiline käik. Kindlasti tänasel päeval ei ole see kaugeltki läbi."

"Ilmselt kaamerate ees oskab ta oma enesekindlust rohkem väljendada," muheleb Tobreluts. "Ega tal selliseid tujude kõikumisi ikka esineb, ka siis kui tal nii hästi ei läinud ja ka parematel päevadel. Ma arvan, et see on talle omane ja siin suurt muutust esile kutsude pole vaja. Las ta jääb iseendaks, teeb oma asja ja hea, kui sportlasel on suured eesmärgid ja kõrged ambitsioonid."

Oja Anterselvas kaasa ei löö, Talihärma vorm hea

Anterselva MK-etapil asendab Eesti koondises Regina Ojat Grete Gaim. "Regina Oja hooaeg ei ole ootuspäraselt kulgenud ja seepärast läks ta Ruhpoldingusse ja valmistub maailmameistrivõistlusteks. Pigem oli selline vaimne väsimus ja ta kogub ennast. Ta ei näinud mõtet järgneval stardil ja negatiivsust jälle kasvatada. Arvan, et mõistlik on väike paus teha ja ühtteist korrigeerida," kommenteeris Tobreluts.

"Johanna Talihärm tunneb end päev päevalt paremini ja seda näitasid sõidud Oberhofis. Talle Oberhofi rada muidugi ka sobib päris hästi, aga tähtis on enesetunne. Ta suudab pingutada on kindlasti võimeline kõrgeid tulemusi sõitma."

Mida tuleb sportlastel Anterselvas silmas pidada? "See kõrgus merepinnast jätab kindlasti jälje, aga seda kõigile. Eks siin tuleb targalt sõita ja varuga alustada. Kui võimeid üle hinnata ja väga julgelt sõita, siis ilmselt tekitavad raskused nii tiirus kui viimastel ringidel suusarajal. Oleme tulnud 600-800 meetrit merepinnast 1600 meetri kõrgusele ja väidetavalt on siin võimekus umbes kolm protsenti madalam ja see on selge ja tuntav erinevus. Sellega peavad sportlased arvestama."

"Siit pikk tee MM-ini ei ole. Ma arvan, et oleme saanud piisavalt palju starte ja peale Anterselvat võtame korra hoo maha ja anname viimase lihvi. Osad sportlased - Kalev Ermits, Johanna Talihärm ja Robert Heldna - sõidavad EM-ile ja teevad seal paar starti. Individuaalselt see varieerub, kes kuidas valmistub, aga töö on selles mõttes tehtud ja siin tuleb MM-iks värskust otsida."

Laskesuusatamise MK-etapi Anterselvas avab neljapäeval naiste 15 km tavadistants. Sõidu otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 15.00.